 غدا.. اجتماع غير عادي للجامعة العربية لبحث التطورات الجارية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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غدا.. اجتماع غير عادي للجامعة العربية لبحث التطورات الجارية في أوكرانيا


نشر في: الأحد 27 فبراير 2022 - 6:27 م | آخر تحديث: الأحد 27 فبراير 2022 - 6:27 م

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، غدا الإثنين، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي ناصر القحطاني، بناء على طلب مصر؛ للتباحث حول تطورات الأوضاع الجارية في أوكرانيا.

وتم الاتفاق على عقد هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية بدعوة من جمهورية مصر العربية؛ للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا؛ وقد أيدت الطلب المصري الكويت والأردن وعدد من الدول العربية؛ وبناء على ذلك تم الاتفاق على عقد الاجتماع، صباح غد الإثنين الموافق 28 فبراير الجاري.

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