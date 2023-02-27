رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع لجنة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين

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تراس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية أون لاين عبر المنصات الإلكترونية، بمشاركة أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع، قامت اللجنة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، وناقشت ما يستجد من أعمال.

وأعلن القاصد، خلال الاجتماع، زيادة دعم بنود الأبحاث والتجارب العلمية ببعض الكليات؛ لتلبية متطلبات الباحثين بالأقسام.

ووافقت اللجنة، على شراء بعض الأجهزة للأقسام العلمية ببعض الكليات.

وأشار القاصد، إلى أن اللجنة وافقت على استرداد الرسوم الدراسية التي سددها بعض أعضاء الهيئة المعاونة المعاونة المسجلين؛ للحصول على درجات علمية لدرجات الماجستير والدكتوراة خارج الجامعة.

ووجه القاصد، الكليات بضرورة عمل مشروعات تطبيقية يكون لها مردود تطبيقي فعلي لخدمة العملية البحثية والطلاب بالجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة متابعة تنفيذ الخطط البحثية بكليات الجامعة؛ لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بالمحافظة، وتفعيل دور البحث العلمي في دعم المنظومة الصحية، والحد من تلوث البيئة والهواء والمياه والتربة، وتحلية مياه البحر، والحد من ملوحة التربة، واستخدام الطاقة المتجددة، واستخدام أساليب الري الحديثة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.