وزيرة الخارجية الألمانية تلقي خطابا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ابتداء من اليوم الاثنين مناقشة قضايا تتعلق بالهجوم الروسي المخالف للقانون الدولي على أوكرانيا، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وأفغانستان ودول أخرى.

وتلقي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كلمة في الجلسة الافتتاحية في جنيف. وبحسب البرنامج، سيتحدث أيضا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بعدها بوقت قصير. وسيفتتح الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

ومن المرجح أن يناقش الاجتماع التقارير حول الاختطاف المنهجي للأطفال الأوكرانيين ونقلهم لروسيا. وتنفي موسكو ذلك ووصفت التقارير بأنها كاذبة. وستقدم لجنة التحقيق في أوكرانيا التي تم تشكيلها قبل عام تقريرها في 20 مارس المقبل.

وسيجتمع المجلس حتى أوائل أبريل المقبل لبحث أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وتنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء البالغ عددها 47 دولة على أساس إقليمي لمدة ثلاث سنوات.

وتتحدث بيربوك أيضا أمام المؤتمر الدائم لنزع السلاح في جنيف وتشارك في مؤتمر المانحين لليمن، والذي يهدف إلى جمع الأموال للمساعدات الإنسانية هناك.