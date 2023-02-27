 لبنان.. انعقاد الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي - بوابة الشروق
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لبنان.. انعقاد الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي

بيروت - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 10:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 10:16 ص

عقدت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، صباح اليوم الإثنين، الجلسة الرابعة بعد الشغور الرئاسي في السراي الحكومي لمناقشة جدول أعمال من 8 بنود تتعلق بمسائل مالية.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد تأمين نصابها بحضور ثلثي الوزراء، البالغ عددهم 24 وزيراً.

كان مجلس الوزراء عقد ثلاث جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، الأولى في الخامس من ديسمبر الماضي، والثانية في 18 يناير، والثالثة في 6 فبراير الحالي.

وغاب عن الجلسة الأولى سبعة وزراء، وعن الثانية ستة، وعن الجلسة الثالثة سبعة وزراء.

وينتمي غالبية الوزراء الذين تغيبوا عن جلسات ما بعد الشغور الرئاسي إلى التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.

ويرفض التيار الوطني الحر انعقاد الجلسات في ظل الشغور الرئاسي.


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