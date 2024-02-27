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نداي يواصل التأهيل في الزمالك قبل مواجهة الداخلية

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 11:28 ص

واصل السنغالي إبراهيما نداي وزياد كمال ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي،  استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 

ويعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة في حين يعاني زياد كمال من إصابة بمزق في العضلة الخلفية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


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