 انطلاق جلسة مناقشة هيكل وعجز الموازنة بالحوار الوطني - بوابة الشروق
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انطلاق جلسة مناقشة هيكل وعجز الموازنة بالحوار الوطني

أحمد عويس:
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 12:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 12:57 م

انطلقت منذ قليل، الجلسة المتخصصة التى يعقدها الحوار الاقتصادى لمناقشة "هيكل وعجز الموازنة"، والمنعقدة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

جاء ذلك بعد ساعات من عقد أولى جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة أمس، بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.

ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.

 


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