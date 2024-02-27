جنوب إفريقيا تسجل زيادة كبيرة في الصيد الجائر لوحيد القرن في 2023

قالت وزارة البيئة في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن البلاد شهدت زيادة في عدد حيوانات وحيد القرن التي قتلت بشكل غير قانوني أكثر من 10% على أساس سنوي في عام 2023.

وقالت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا باربرا كريسي، في بيان صحفي، إنه تم قتل 499 من وحيد القرن الأسود والأبيض بشكل غير قانوني في عام 2023، بزيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2022 عندما تم صيد 448 من وحيد القرن بشكل غير قانوني.

وأضافت الوزيرة أن مقاطعة "كوازولو ناتال" بجنوب شرق البلاد تأثرت بشكل خاص حيث تم تسجيل 325 حالة صيد غير قانوني.

وقالت كريسي إنه تم صيد معظم حيوانات وحيد القرن بشكل غير مشروع في حديقة "هلوهلوي-إيمفولوزي" بمقاطعة "كوازولو ناتال" حيث تم العثور على 307 منها.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة البيئة تراجع الصيد الجائر لوحيد القرن بنسبة 37% في حديقة كروجر الوطنية الشهيرة في شمال شرق البلاد.

وقال الصندوق العالمي للحياة البرية إن الأرقام الجديدة مدعاة للقلق.