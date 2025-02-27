استشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين برصاص إسرائيلي في شمال الضفة الغربية

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استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، وأصيب 3 آخرون خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية وشهود عيان اليوم الخميس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد شاب "25 عاما"، برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة واحتجزت جثمانه.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى المخيم قبل أن تكتشف؛ مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى إرسال تعزيزات عسكرية من حاجز عورتا، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين.

وفي تطور لاحق، حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم بلاطة شرقي نابلس، خلال عملية اقتحام تخللتها اشتباكات مسلحة مع عناصر مسلحة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأضافت المصادر، أن مسلحين استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية بعبوة ناسفة خلال المواجهات، ما أدى إلى تصاعد حدة الاشتباكات في المخيم، وسط انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت 10 إصابات إلى المستشفى.