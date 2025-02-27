حماس تعلن عن شروطها لإطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين

دعا الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، كل الأطراف للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد في تصريحات نشرها عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، أن «حماس ملتزمة بتفاصيل الاتفاق ومراحله المختلفة».

وشدد على أن «إطلاق سراح باقي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة يكون فقط بالدخول في مفاوضات جادة للمرحلة الثانية ودفع استحقاقاتها».

ووصل فجر اليوم 37 أسيرا فلسطينيا مفرج عنهم من سجن «عوفر» الإسرائيلي إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، وسط استقبال جماهيري من عائلاتهم وحشود كانت بانتظارهم، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

فيما نقلت سيارة إسعاف من جمعية الهلال الأحمر أسيرا فلسطينيا من مدينة بيت لحم (جنوب) إلى مستشفى في الضفة، بعدما تسلمته من مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي بالقدس بحالة غيبوبة، ووصل 5 أسرى من المفرج عنهم إلى مدينة القدس المحتلة.

وقال مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس جنوب قطاع غزة في بيان نشره مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة «حماس» صالح الهمص، إن 456 أسيرا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي، فجر اليوم.

وانطلقت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير الماضي، وتضمنت ثلاث مراحل، تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الجارية.

ونصت هذه المرحلة على إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا، أحياء وأموات، وهو ما أوفت به المقاومة الفلسطينية بالفعل، حيث أفرجت عن 25 أسيرا حيا و8 جثامين عبر 8 دفعات.