إندونيسيا تطلق حملة لجمع 200 مليون دولار للفلسطينيين خلال رمضان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت وزارة الخارجية الإندونيسية، اليوم، حملة لجمع 200 مليون دولار لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة خلال شهر رمضان.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الرسمية، بأن الحملة أطلقت بالتعاون مع مجلس العلماء الإندونيسي ووكالة الزكاة الوطنية.

وقال أنيس متى، نائب وزير الخارجية لشؤون العالم الإسلامي إن الحملة تهدف للتبرع بنحو 200 مليون دولار للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن الحملة جاءت نتاج 3 أشهر من الحوار بشأن توزيع المساعدات للشعب الفلسطيني خلال فترة وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار وبناء رمزية لإندونيسيا.

وذكر متى أن مؤسسات المجتمع المدني شاركت في هذه الحملة وجمعت تبرعات تقترب من المبلغ المحدد.

وأشار إلى أن الحملة ستبدأ اعتبارا من أول أيام شهر رمضان المبارك.

وارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.