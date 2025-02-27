انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عدم إرسال الجيش نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر 2023 إليه.

• إخفاق ثان للاحتلال بسبب طوفان الأقصى

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن مكتب نتنياهو بعث برسالة إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية لمعرفة السبب وراء عدم إرساله نتائج التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن مدير مكتب نتنياهو تساحي برافرمان بعث برسالة عاجلة إلى الوزارة يطالب فيها بتقديم نتائج التحقيقات في إخفاقات الجيش بعملية "طوفان الأقصى" إلى رئيس الوزراء.

فيما أكدت القناة السابعة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن مكتب نتنياهو وجه انتقادا حادا للجيش الإسرائيلي لعدم إرساله نتائج التحقيق بشأن 7 أكتوبر لرئيس الوزراء.

وتساءل برافرمان باستنكار: "كيف تظهر نتائج تحقيقات الجيش الإسرائيلي بشأن العملية للجمهور ولم يعلم بها رئيس الوزراء نتنياهو؟"، قائلاً: "من المثير للدهشة أن هناك شخصا واحدا لم يتلق أو يعلم بنتائج التحقيقات بعد وهو رئيس الوزراء".

وشدد مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة تقديم نتائج التحقيق لنتنياهو "في أقرب وقت".

• ماذا ورد في التحقيقات؟

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نتائج تحقيقاته المعلنة، اليوم الخميس، بوجود إخفاقات جسيمة في توقع هجوم 7 أكتوبر والتصدي له، بما شمل نجاح "حماس" في إخضاع "فرقة غزة" التابعة له لعدة ساعات.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن التحقيقات خلصت إلى أن الجيش لم يكن مستعدا لهجوم "طوفان الأقصى"، حيث تفاجأ بعدد المقاتلين الفلسطينيين الذين تمكنوا من اختراق المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لغزة.

ويعتبر مسئولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وقال دورون قادوش، المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي أقر بنتائج تحقيقاته بأنه لم يأخذ في اعتباره سيناريو هجوم مفاجئ واسع النطاق على غرار ما حدث في 7 أكتوبر.

وأكد قادوش عبر حسابه على منصة "إكس"، أن احتمالية وقوع مثل هذا الهجوم لم تُؤخذ على محمل الجد، بل لم يتم النظر فيها إطلاقا، وهو ما جعل الجيش غير مستعد لمواجهته.

وأضاف أن مقاتلي "حماس" نجحوا في السيطرة بالكامل على فرقة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي لعدة ساعات، وتحديدا بين الساعة 6:30 صباحا و12:30 ظهرا، وفق نتائج التحقيق.



