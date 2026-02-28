جيوشي وخيرالله إلى جولة الإعادة على مقعد نقيب مهندسي الفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين فرع الفيوم إجراء جولة إعادة على مقعد النقيب، بعد عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، عقب منافسة شهدتها العملية الانتخابية.

وأسفرت النتائج الرسمية عن حصول المهندس إسلام جيوشي على 832 صوتًا، يليه المهندس محمد خيرالله بـ398 صوتًا، ثم المهندس هشام والي بـ355 صوتًا، والمهندس سعيد عبد ربه بـ348 صوتًا، ليخوض جولة الإعادة كل من جيوشي وخيرالله باعتبارهما الأعلى حصولًا على الأصوات.

وفي نتائج المقاعد الفرعية، فاز بثلاثة مقاعد لشعبة مدني كل من: المهندس محمد جمال مهلهل، والمهندسة أسماء ظريف، والمهندس أحمد كيشار. كما فاز بمقعدي شعبة كهرباء كل من: المهندس مختار سعيد، والمهندس محمد أبو زيد، فيما حصد الدكتور أبو بكر العشيري مقعد شعبة بترول، وفازت المهندسة أماني جابر بمقعد شعبة عمارة.

وشهدت الانتخابات إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية، خاصة عقب صلاة الجمعة، وسط أجواء اتسمت بالتنظيم والالتزام، مع تأكيد اللجنة المشرفة انتظام أعمال الفرز وإعلان النتائج بشفافية. ومن المقرر تحديد موعد جولة الإعادة خلال الأيام المقبلة لحسم مقعد النقيب.