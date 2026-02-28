فوز محمد عيسى بمنصب نقيب المهندسين في بني سويف

أسفرت انتخابات نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف التى أجريت اليوم الجمعة عن فوز المهندس محمد عيسى بمنصب نقيب المهندسين بالمحافظة.

يأتي ذلك عقب منافسة انتخابية مع المهندس إبراهيم زارع، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية فى الانتخابات التى أجريت تحت إشراف قضائي من النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب نائب رئيس النيابة الادارية ببنى سويف، وحرص كبير على الإدلاء بالأصوات داخل اللجان المخصصة.

كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فوز المهندس محمد القرملاوى بمقعد شعبة الكهرباء، وفوز المهندس محمد عابدين بمقعد شعبة الهندسة المدنية، إلى جانب فوز المهندس نضال جمال فتحى على المقعد ذاته ضمن تشكيل مجلس النقابة الجديد، والمهندس أسامة شعبان.

وشملت نتائج الانتخابات أيضا فوز المهندسة إسراء صلاح الفشنى بعضوية مجلس النقابة، وكذلك فوز الدكتور أحمد مؤمن، ليكتمل تشكيل المجلس المنتخب الذي من المنتظر أن يتولى إدارة العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن انتخابات نقابة المهندسين الفرعية ببنى سويف أجريت اليوم الجمعة بنادي المهندسين بكورنيش النيل بمدينه بنى سويف، وفتحت اللجان الانتخابية التى يبلغ عددها 6 لجان أمام الناخبين أبوابها الساعة 10 صباحا وأغلقت الساعة 5 مساء، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت حوالى 14 ألف مهندس ومهندسة .