إضرابات شاملة تعطل النقل العام المحلي في أنحاء ألمانيا

يواجه قطاع النقل العام في ألمانيا اضطرابات كبيرة مع بدء إضرابات تستهدف خدمات الحافلات والقطارات البلدية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم نقابة "فيردي" لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الإضرابات في أكبر مشغل للنقل المحلي في ألمانيا، شركة النقل في برلين (بي في جي)، بدأت في الساعة الثالثة صباحاً (02:00 بتوقيت جرينتش). ودعت النقابة إلى توقف عن العمل في جميع الولايات الألمانية تقريبا.

وفي العديد من المدن، من المقرر تعليق الخدمات التي تديرها شركات النقل البلدية لمعظم فترات اليوم. وكان من المقرر أن تبدأ الإضرابات في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وقد تستمر، حسب المنطقة، حتى الساعات الأولى من صباح بعد غد الأحد.

وأعلن بعض مشغلي النقل المحلي بالفعل عن تشغيل جداول طوارئ.

وسيمثل هذا الإضراب التحرك الثاني على مستوى البلاد في جولة مستمرة من المفاوضات الجماعية. وخلال الإضراب السابق في 2 فبراير ، توقف النقل العام المحلي في أجزاء كبيرة من ألمانيا بشكل كامل تقريبا.