«سكرتير مساعد الإسكندرية» يتفقد أعمال تطوير ميداني الهوارية والناصرية

تفقد اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام مساعد المحافظة، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بميدان الناصرية وميدان الهوارية والطريق المؤدي لمطار برج العرب الجديد، حيث تم البدء في أعمال صيانه وتطوير وتجميل ميدان الهوارية والناصرية و ذلك عقب الانتهاء من التصميمات الخاصة بهم.

وتفقد السكرتير المساعد الطريق المؤدي لمطار برج العرب، وكذا أعمال تقليم و تهذيب النخيل على جانبي الطريق المؤدي للمطار، وأعمال تركيب البلاط في الجزيرة الوسطي، مؤكدًا الانتهاء من استكمال الجزيرة الوسطى بطول ٣٠٠ متر حتى مدخل المطار مع تطوير الميدان أمام بوابة المطار وتركيب ٨٠ عامود إنارة في الطريق المؤدي إلى المطار.