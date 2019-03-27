بالصور - انطلاق اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للدارتس بمشاركة 5 دول

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من بطولة مصر الدولية للدارتس مساء الأربعاء، المقامة في الفترة من 26 مارس الجاري حتى الأول من أبريل في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وتقام اليوم مباريات تحضيرية للزوجي المختلط "رجال وسيدات" ويشترك بهم 18 لاعبا مقسمين على 9 فرق، ويتواجد في المنافسات لاعبين من 5 دول هي مصر والفلبين والبحرين والإمارات وهولندا على هامش الاستعدادات النهائية لمنافسات الفردي رجال وسيدات في الأيام المقبلة.

يذكر أن الاتحاد المصري للدارتس يقيم حاليا أول بطولة دولية للعبة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط بمدينة مرسى علم.