الداخلية الكويتية: إلغاء غرامات مخالفي قانون الإقامة حال سفرهم خلال أبريل المقبل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إلغاء الغرامات المقررة على الوافدين المخالفين لقانون الإقامة، في حالة سفرهم إلى بلادهم خلال الفترة من أول أبريل المقبل وحتى 30 من الشهر ذاته.

وقال وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي - في تصريح صحفي مساء أمس الخميس - إنه تقرر إعفاء الوافدين الزائرين والمتواجدين داخل الكويت من الغرامات المترتبة عليهم خلال هذه الفترة، موضحا أن الوافدين الزائرين الذين انتهت مده تأشيرات الزيارة التي دخلوا بموجبها إلى البلاد، سواء كانت تجارية، أوسياحية، أو عائلية، خلال فترة العطلة، يمكنهم مغادرة البلاد من دون دفع الغرامات عند فتح المجال الجوي.

وأضاف اللواء معرفي أنه تم كذلك إصدار قرار خاص، يقضي بإعفاء المواطنين الكويتيين من أصحاب الشركات، من الغرامات المترتبة عليهم جراء انتهاء إقامات العمال خلال فترة تعطل إدارات الدولة.

ودعا المسئول الكويتي، مواطني بلاده إلى تجديد إقامات العمال المسجلين على شركاتهم وفق المادة 18 عبر نظام (أون لاين) في الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وكذلك تجديد إقامات العمالة المنزلية وفق المادة 20 عبر نظام (أون لاين)، وذلك في حال عدم وجود قيود أمنية أو غرامات مترتبه عليهم.

وكان اللواء معرفي، قد كشف في وقت سابق، عن تحصيل غرامات جميع المقيمين المخالفين في الكويت، سواء أصحاب الإقامات المنتهية أو كروت الزيارة، مشيرا إلى أنه لا عفو عن الغرامات المالية في حال مغادرتهم.