رئيسة حزب ميركل: كورونا اختبار للمجتمع

ذكرت أنيجريت كرامب-كارينباور رئيسة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل، النقاط الرئيسية التي يمكن أن تستغل في الوقت الحاضر للتخفيف من القيود المرتبطة بأزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالت كرامب-كارينباور التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الألمانية في لقاء مع صحيفة "دي فيلت" على موقعها الإلكتروني أمس الخميس ويظهر مطبوعا اليوم الجمعة: "هناك أمور كثيرة تشير إلى أن الانعزال التام عن مجموعات الخطر والفحوص التي تغطي جميع المناطق إضافة إلى جمع ومتابعة المعلومات عن هذه المجموعات وطرق العدوى والإصابة بالمرض والشفاء منها وتقييم الوضع، كل ذلك يمكن أن يساعدنا للعثور على وسائل للتخلص تدريجيا من هذه القيود".

وأضافت كرامب-كارينباور إن جائحة كورونا تضع "كلا منا وبصفة شخصية تماما" وكذلك المجتمع كلية في اختبار.

وأوضحت كرامب-كارينباور/57 عاما/: "أنا أؤيد أن نواصل دراسة اللحظة التي عندها يسمح وضع الوباء بتخفيف القيود المشددة، ثم إن الحرية والحياة الاقتصادية والاجتماعية على درجة عالية من الأهمية بالنسبة لنا وفي الوقت ذاته يجب أن يتمكن نظامنا الصحي من الصمود أمام موجة العدوى".