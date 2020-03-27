إيطاليا تنضم لدعوة جوتيريش بشأن وقف عالمي لإطلاق النار

أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الخميس، انضمامها إلى نداء الأمين العام للأمم أنطونيو جوتيريش الذي دعا فيه إلى وقف إطلاق النار على الصعيد العالمي للتصدي لتفشي فيروس كورونا.



وكتبت وزارة الخارجية الإيطالية -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- "تنضم إيطاليا إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة من أجل وقف فوري عالمي لإطلاق النار خلال أزمة فيروس كورونا".



وأطلق الأمين العام للأمم المتحدة يوم الإثنين الماضي نداء حث فيه على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم قائلا "لقد حان الوقت لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا".



وأضاف جوتيريش "ضعوا حدا لمرض الحرب وحاربوا المرض الذي يعصف بعالمنا، ويبدأ ذلك بوقف القتال في كل مكان الآن، فهذا ما تحتاج إليه أسرتنا البشرية الآن أكثر من أي وقت مضى".