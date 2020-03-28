شهد الحفل الغنائي الذي قدمه الفنان تامر عاشور "أون لاين" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، إقبالا جماهيريا كبيرا وصل لـ 100 ألف متفرج، وذلك تشجيعًا منه لجمهوره على البقاء داخل منازلهم نظرا لتداعيات فيروس كورونا.

وقدم عاشور خلال الحفل الذي بدأ في العاشرة مساء واستمر على مدار ما يقرب من ساعتين عددًا من أغنياته الشهيرة بناء على طلب جمهوره في التعليقات منها: أجمل حلم، تسلم، عشت معاه حكايات، بيت كبير، قولوله سماح، محظوظ، كلموها عني، هاجي على نفسي، أيام، ده حكايه، من غير ما أحكيلك، وغيرها.

يذكر أن عاشور أعلن منذ أسبوع عن إقامة حفل غنائي له عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، نظرا لتداعيات فيروس كورونا وإيقاف جميع الحفلات الغنائية.

وكتب عاشور عبر حسابه بموقع "تويتر": "قررت أعملكم حفلة لايف على الـYouTube تقدروا تتفرجوا عليها في بيوتكم وتطلبوا الأغاني اللي انتو عايزنها وندور على أي حاجة فيها طاقة إيجابية ونعملها وإن شاء الله أزمة وهتعدي هحدد وقتها قريب قوي وغالبا هتكون weekend قال يعني وراكو حاجه وأنا زيكم مساءكم عسل".

ومن جهة أخرى، يواصل عاشور حاليا التحضيرات لألبومه الجديد المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، ويتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أحمد المالكي، جمال الخولي، أحمد إبراهيم، محمدي، محمد النادي، سامر أبو طالب، فهد وعمرو إسماعيل، وغيرهم.