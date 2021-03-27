التشيك: تسجيل 7 آلاف و654 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة التشيكية، 7 آلاف و654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (براغ الدولي)، اليوم السبت، أن هناك 7 آلاف و858 مريضا بالفيروس يخضعون حاليا للعلاج بالمستشفيات، من بينهم 1845 شخصا في حالة حرجة.

تجدر الإشارة إلى أن النواب التشيكيين وافقوا، أمس الجمعة، على تمديد حالة الطواريء الحالية، التي فرضت لمكافحة انتشار فيروس كورونا والتي من المقرر أن تنتهي غدا الأحد، لمدة أسبوعين إضافيين أي حتى 11 أبريل المقبل.

وكانت الحكومة التشيكية تسعى إلى تمديد حالة الطواريء في البلاد لمدة 30 يوما لكي تتمكن من إبقاء قيود مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) حتى انحسار الوباء.

ومنذ بداية الجائحة، أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص بالعدوى في جمهورية التشيك التي يصل تعداد سكانها إلى 10.7 مليون نسمة.