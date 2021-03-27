بنك الشفاء المصرى يطلق حملة «داووا مرضاكم بالصدقة» لعلاج غير القادرين

.. ويطلق برنامجا للكشف المبكر على السيدات الأرامل والمعيلات والأيتام

يستعد بنك الشفاء المصرى لعمل حملة تسويقية على برنامج الصدقة الجارية قبل وخلال شهر رمضان والتى يندرج تحتها برنامج «داووا مرضاكم بالصدقة» وذلك بهدف الاستمرار فى علاج المرضى غير القادرين.

قال الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى، ان الهدف من الشهادة هو علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكلفة العلاج، مشيرا إلى أن الفائدة التى ستعود على المتبرع من المساهمة فى برنامج شهادة داووا مرضاكم بالصدقة هو ثواب الصدقة والاستفادة من نية الشفاء لمريض يحبه، وتذهب قيمة الشهادة لعلاج مريض محتاج غير قادر على تحمل تكلفة علاجه حيث تتضمن الكشف والتحاليل والأشعة والعلاج والعمليات الجراحية. وأضاف أن فئات الشهادة (10 – 50 – 100 – 500)، ويتم المساهمة وإرسال شهادة داووا مرضاكم بالصدقة إلى المريض من خلال اختيار البرنامج من صفحة التبرع ومليء بيانات المريض فى صفحة التبرع وإدخال بريد إلكتروني لمتلقى الشهادة ثم الضغط على (تبرع الآن) ترسل الشهادة مباشرة برسالة موضح فيها اسم مشترى الشهادة مع التمنيات بالشفاء العاجل. ومن ناحية أخرى قال الرئيس التنفيذى لبنك الشفاء المصرى إن بنك الشفاء قام خلال هذا الشهر بالاهتمام بالمرأة عن طريق برنامج الكشف المبكر للسيدات غير القادرات «الأرامل، المعيلات، البنات الأيتام و كبار السن» مشيرا إلى أن البنك تحمل كل التكاليف سواء كانت كشوفات أو تحاليل طبية وأشعة.

يعتبر بنك الشفاء المصرى واحدا من أهم المؤسسات الأهلية الرائدة فى تحفيز طاقات الخير، وتوفير العلاج للفئات غير القادرة من خلال عدد من البرامج منها تطوير المستشفيات، حيث تم دعم عدد 65 مستشفى جامعيا وحكوميا ومستوصفا خيريا من خلال تزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والادوية والمستلزمات الطبية، منها عدد 27 مستشفى جامعيا بإجمالى قيمة تبرعات وصلت 54 مليون جنيه، والقوافل الطبية لتوفير الاحتياجات الطبية للمناطق الأكثر فقرا وهى القوافل التى وصل عددها حتى الآن إلى 164 قافلة، كذلك التكفل بإجراء ما يزيد على 11 ألف جراحة لغير القادرين، وأكثر من 8000 جراحة عيون، فضلا عن خدمات صرف الروشتات وإجراء الأشعة والتحاليل لغير القادرين.

ومن أهم المبادرات التى أطلقها البنك ومستمر فيها منذ تفشى فيروس كورونا هى مبادرة اتنفس «انقاذ حياة» وتعاون فيها البنك مع عدد من الشركات والمؤسسات فى شراء أجهزة التنفس الصناعى الجديدة وإرسالها لمستشفيات العزل الطبية لإنقاذ مصابى فيروس كورونا وتقديم أفضل رعاية طبية لهم وكذلك تجهيز غرف العناية المركزة، فضلا عن حماية الأطقم الطبية بتوفير مستلزمات المستشفيات.