سبورتنج بدون هزيمة والزمالك ينافس للابتعاد عن الهبوط في دوري السوبر لسيدات السلة

أنهت فرق سيدات كرة السلة بدوري السوبر مواجهات دور المجموعات مساء اليوم السبت بخوض الجولة الرابعة عشر من عمر المنافسات.

ونجح فريق سبورتنج من انهاء دور المجموعات متصدرًا للترتيب بدون أي هزيمة برصيد 28 نقطة ومن خلفه النادي الأهلي برصيد 24 جمعهم من الفوز في 10 مباريات والخسارة في 4 مباريات.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر والأخيرة من عمر المسابقة كالتالي:

سبورتنج 82 – 74 الأهلي

سموحة 68 – 73 مصر للتأمين

الشمس 69 – 56 الصيد

هليوبلويس 88 – 75 الجزيرة

ومن المقرر أن تقام ذهاب مواجهات دور الـ 8 بين الفرق يوم 3 أبريل فيما تقام مباريات الإياب يوم 6 من الشهر نفسه، حيث يواجه صاحب المركز الأول المواجهة ضد صاحب المركز الثامن، فيما يواجه الثاني نظيره السابع وهكذا.

وجاءت مواجهات دور الـ 8 كالتالي:

سبورتنج (الأول) ضد الصيد (الثامن)

الأهلي (الثاني) ضد الشمس (السابع)

هليوبولويس (الثالث) ضد سموحة (السادس)

الجزيرة (الرابع) ضد مصر للتأمين (الخامس)

أما عن مواجهات الـ8 فرق أصحاب الترتيب من التاسع للسادس عشر والتي تتنافس على مراكز البقاء في مسابقة الدوري والابتعاد عن مراكز الهبوط فجاءت كالتالي:

الزهور (التاسع) ضد الترام (السادس عشر)

الغابة (العاشر) ضد البنك الأهلي (الخامس عشر)

جزيرة الورد (الحادي عشر) ضد الأولمبي (الرابع عشر)

الزمالك (الثاني عشر) ضد مدينة نصر (الثالث عشر)