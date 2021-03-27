وصول 125 ألف جرعة من لقاحي سينوفاك وأسترازينيكا للأراضي الفلسطينية خلال أيام

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، عن وصول 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، و25 ألف أخرى من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني خلال أيام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن الكيلة قولها، إن جرعات لقاح "سينوفاك" عبارة عن تبرع من الحكومة الصينية، أما لقاحات "أسترازينيكا" هي من أولى الدفعات التي اشترتها الحكومة من الشركات المصنعة للقاحات.

وأشارت إلى أن الحكومة رصدت 12 مليون دولار من الخزينة العامة لشراء القاحات المضادة لفيروس كورونا، وجرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، للاستمرار في حملة التطعيم ضد الفيروس.

وتشهد محافظات الضفة الغربية تصاعدا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حيث وصلت نسب إشغال المستشفيات ومراكز علاج فيروس كورونا في الضفة الغربية 100%.

وسجلت الأراضي الفلسطينية نحو 250 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 2656 حالة وفاة.