كوريا الجنوبية: إصابات فيروس كورونا الجديدة تصل لأعلى مستوى في شهر

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، إلى أكثر من 500 حالة اليوم السبت، لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، الأمر الذي يعمق المخاوف من عودة ظهور العدوى خاصة مع خروج المزيد من الأشخاص في الطقس الأكثر دفئًا.

وسجلت كوريا الجنوبية 505 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 490 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 101275 إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 5 وفيات أخرى بكوفيد-19 لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1721 وفاة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتعد حصيلة اليوم السبت هي الأعلى منذ 19 فبراير عندما سجلت البلاد 561 إصابة جديدة.