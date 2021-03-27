محافظ جنوب سيناء يكرم سكرتير عام مساعد المحافظة

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الشيخ اللواء مجدى الوصيف، سكرتير عام مساعد المحافظة السابق، بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، لانتهاء عمله بالمحافظة وتوليه منصب سكرتير عام مساعد محافظة دمياط.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر اللواء مجدى الوصيف، على ما قدمه من جهد وإخلاص وعمل دؤوب خلال فترة عمله بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الأجهزة والعاملين بالمحافظة، يثنوا على فترة عمله بالمحافظة.

وأهدى محافظ جنوب سيناء السكرتير المساعد، درع وشعار المحافظة تقديرا لجهوده، متمنيًا له التوفيق في مهام عملة الجديد.

وكان أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الخميس الماضي، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت الحركة تعيين اللواء أيمن محمد الشريف، من وظيفة رئيس مدينة الأقصر، لوظيفة سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء، خلفًا للواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء.

وتعيين اللواء مجدي محمد الوصيف، سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، في وظيفة سكرتير عام مساعد دمياط ، ونقل اللواء هشام على الطويل، من سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء.