مقتل أكثر من ‭90‬ محتجا في ميانمار على يد قوات الأمن

ذكرت تقارير إخبارية وشهود أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 90 محتجا في أنحاء البلاد، اليوم السبت، في أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

وقوبل هذا القمع القاتل الذي جاء في يوم القوات المسلحة بانتقاد قوي من الدول الغربية، وفقا لوكالة رويترز.

وقال السفير البريطاني دان تشاج: إن قوات الأمن ”جلبت العار لنفسها“. ووصف السفير الأمريكي العنف بأنه ”مروع“.

وقال رئيس المجلس العسكري خلال عرض في العاصمة نايبيداو للاحتفال بالحدث: إن ”الجيش سيحمي الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق الديمقراطية“.

وكان التلفزيون الرسمي قد ذكر، أمس الجمعة، أن المحتجين يواجهون خطر التعرض لإطلاق النار عليهم ”في الرأس والظهر“. وعلى الرغم من ذلك، خرج المحتجون على انقلاب الأول من فبراير شباط إلى شوارع يانجون وماندالاي ومدن وبلدات أخرى، كما يفعلون كل يوم تقريبا منذ الانقلاب الذي أطاح بزعيمة البلاد أونج سان سو تشي.

وقالت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية: إن 91 شخصا قتلوا في أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن صبيا لا يتجاوز الخامسة من عمره كان من بين ما لا يقل عن 29 قتلوا في ماندالاي. وقالت ميانمار ناو إن 24 على الأقل قتلوا في يانجون.

وفي منتدى على الإنترنت، قال الدكتور ساسا المتحدث باسم جماعة (سي.آر.بي.إتش) المناهضة للمجلس العسكري التي أنشأها النواب المنتخبون الذين أطاح بهم الانقلاب: ”اليوم يوم عار على القوات المسلحة“.

ويرفع عدد القتلى اليوم السبت إجمالي عدد المدنيين الذين أفادت تقارير بمقتلهم منذ وقوع الانقلاب إلى ما يزيد على 400.