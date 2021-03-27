 إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ولاية فيلادلفيا الأمريكية - بوابة الشروق
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إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ولاية فيلادلفيا الأمريكية


نشر في: السبت 27 مارس 2021 - 10:27 م | آخر تحديث: السبت 27 مارس 2021 - 10:27 م

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إصابة 7 أشخاص بالرصاص 3 منهم بحالة حرجة بحادث إطلاق نار في فيلادلفيا.

وأوضحت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة 8 من مساء الجمعة أمام ناد للغولف، مشيرة إلى أن إطلاق النار جاء على خلفية مشادة وقعت بين أشخاص في النادي، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

ولفتت إلى أنه تم توقيف متهم في أحد مراكزها، مشيرة إلى أن الدوافع وراء إطلاق النار ما زالت غير واضحة.

وفي 22 مارس الحالي، ووقع إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، أدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم رجل شرطة.

وفي 17 من الشهر الحالي، هاجم مواطن أمريكي يدعى روبرت آرون، 3 صالونات تدليك آسيوية في أتلانتا، وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص، بينهم 6 نساء من أصل آسيوي، وإثر توقيفه جراء حوادث إطلاق النار، أقر بأنه مذنب ووجهت إليه تهمة القتل، وخلال استجوابه، نفى وجود أي دافع عنصري، مؤكدا أنه "مهووس جنسيا".


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