رئيس المخابرات الأوكرانية: حرب العصابات ضد روسيا تبدأ قريبا

قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، اليوم الأحد، إن «روسيا تحاول تقسيم أوكرانيا إلى قسمين؛ لإنشاء منطقة تسيطر عليها، وذلك بعد فشل موسكو في السيطرة على البلاد بأكملها».

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الاحد، أضاف بودانوف، في بيان: «في الواقع إنها محاولة لإقامة كوريا الشمالية والجنوبية في أوكرانيا»، لافتًا إلى أن «أوكرانيا ستشن قريبا حرب عصابات في الأراضي التي تحتلها روسيا».

ويوم الخميس الماضي، نشر الجيش الروسي خريطة للأراضي التي سيطر عليها منذ بدء عمليته في أوكرانيا، وأعلن إطباقه الحصار على العاصمة كييف، ومدينة خاركوف ثاني أكبر المدن الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن العملية الخاصة لحماية دونباس تسير وفقا لجدولها، مع تفادي الخسائر فِي صفوف العسكريين الروس والمدنيين، وبالاعتماد على أسلحة عالية الدقة.

وأشارت إلى أن القوات الروسية سيطرت على معظم أراضي مقاطعتي خيرسون وزابورجيا شرقي أوكرانيا، كما أطبقت الحصار على العاصمة كييف ومدن خاركوف وتشيرنيجوف وسومي، ونيقولايف الاستراتيجية الساحلية.

وأعلنت الوزارة، إنجاز أهم أهداف المرحلة الأولى من العملية الخاصة وتكبيد القوات الأوكرانية ثلاثين ألف قتيل وجريح، وتدمير نظام الدفاع الجوي الأوكراني، والقضاء على قوات كييف البحرية بالكامل.

وأكد النائب الأول لرئيس الأركان الروسية سيرجي رودسكوي، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مساحات واسعة من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين تشمل 276 مدينة وبلدة وقرية.

وأفاد بأن قوات الشرطة الشعبية في جمهورية لوجانسك تسيطر حاليا على 93% من أراضي الجمهورية، بينما تسيطر الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك على 54% من أراضي الجمهورية.