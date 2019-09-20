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الرئيس الألماني: سنواجه أياما أكثر صعوبة بسبب حرب أوكرانيا

برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 12:37 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 12:37 م

قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، إن بلاده ستواجه فترات أكثر صعوبة جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وخلال كلمة ألقاها عبر الفيديو في افتتاح حفل تضامني مع أوكرانيا في أوركسترا برلين الفيلهارمونية، قال شتاينماير اليوم الأحد إن العقوبات المشددة ستؤدي لا محالة إلى قلاقل وخسائر "بالنسبة لنا".

وأضاف شتاينماير: "سنواجه في ألمانيا أياما أكثر صعوبة، ويجب علينا أن نكون مستعدين أن نتحملها إذا لم يكن تضامننا مجرد وعود جوفاء وإذا تم أخذه على محمل الجد".

وأعرب وزير الخارجية الألماني الأسبق عن اعتقاده بأن هذه الأيام ستغير العالم "وتغيرنا نحن أيضا ربما بشكل أسرع مما كنا نعتقده ممكنا".

وتابع شتاينماير: "والحقيقة الكاملة هي أننا بصدد مواجهة الكثير من المشقات" مشيرا إلى أنه رغم كل الجهود الدبلوماسية الراهنة من أجل إنهاء الحرب، فإن الشيء الثابت هو أن "تضامننا ودعمنا وصمودنا وكذلك استعدادنا لمواجهة قيود سيكون مطلوبا لفترة طويلة".

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