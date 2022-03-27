 البرهان يتسلم رسالة خطية من مستشار سيلفاكير ويبحثان تطورات تنفيذ اتفاقية السلام - بوابة الشروق
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البرهان يتسلم رسالة خطية من مستشار سيلفاكير ويبحثان تطورات تنفيذ اتفاقية السلام


نشر في: الأحد 27 مارس 2022 - 7:28 م | آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2022 - 7:28 م
تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، سلمها له مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، بشأن تطورات تنفيذ بنود اتفاقية السلام المنشط بجنوب السودان، بصفه السودان ضامن للإتفاق.

وجدد البرهان حرص بلاده على التزامه بدعم عملية السلام في جنوب السودان.

وأوضح المستشار توت قلواك في تصريح صحفين اليوم، أن اللقاء تناول سير تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب السودان، كما تناول الرؤية المقدمة من البرهان بشأن تنفيذ اتفاقية جوبا.

وأضاف قلواك أن اللقاء تطرق أيضاً إلى اتفاق جوبا لسلام السودان والوضع السياسي الراهن في السودان وجهود الحكومة والوساطة الاممية والاتحاد الافريقي لتحقيق التوافق الوطني للخروج من الوضع الراهن في السودان.

ودعا قلواك، الأحزاب السياسية والقوي الوطنية السودانية إلى الجلوس والتفاوض من أجل التوصل الي التوافق السياسي لاستقرار السودان.

وأكد أن أمن واستقرار السودان من شأنه أن يحقق الاستقرار والأمن في جنوب السودان ويساهم في استقرار وأمن الإقليم.

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