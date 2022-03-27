وزيرا خارجية إسرائيل وأمريكا يبحثان الملف النووي الإيراني والأزمة الأوكرانية

عقد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد محادثات صباح اليوم الأحد، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قبل اجتماع سينطلق في وقت لاحق اليوم مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال لابيد إن الاجتماع الثنائي ركز على الاتفاق النووي الذي قد يتم التوصل إليه قريبا مع إيران، وعلى الغزو الروسي والوضع الإنساني في أوكرانيا.

وأكد لابيد أن "إيران ليست مشكلة إسرائيلية.. فالعالم بأكمله لا يمكنه تحمل أن تصبح إيران قوة نووية.. وسنبذل كل الجهود الممكنة لمواجهة خطر برنامج إيران النووي".

وأكد بلينكن التزام بلاده بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، كما شدد على مواصلة التواصل والتنسيق مع إسرائيل في هذا الشأن.

وأشار إلى أن التدخلات الإقليمية الإيرانية ازدادت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، سينطلق مساء اليوم اجتماع بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر والإمارات والمغرب والبحرين، فيما اعتذر الوزير الأردني عن الحضور.