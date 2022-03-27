الإعلان عن صفقة جديدة لتبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين



أعلنت أطراف الصراع في اليمن (الحكومة الشرعية و جماعة أنصار الله الحوثية)، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق بشأن صفقة جديدة لتبادل أسرى برعاية الأمم المتحدة، تشمل 2223 أسيرا بينهم قائدان عسكريان بارزان.



وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى التابعة للحوثيين، في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، :"تشمل الصفقة الجديدة 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، مقابل 823 من الطرف الآخر(الحكومة والتحالف)".



وأوضح أن من بين أسرى الطرف الآخر، 16 أسيرا سعوديا، وثلاثة سودانيين.



وأكد المرتضى، أن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومحمود الصبيحي، وزير الدفاع السابق، ضمن المشمولين في هذا الاتفاق.



من جانبه، أكد ماجد فضائل، عضو لجنة تبادل الأسرى التابعة للحكومة الشرعية، في حسابه على "تويتر"، التوصل إلى اتفاق على صفقة تبادل الأسرى .



وتابع " تم الاتفاق على أن تطلق ميليشيا الحوثي سراح اللواء ناصر منصور واللواء محمود الصبيحي، "ومحمد محمد صالح وعفاش طارق صالح (أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح)".



ولم يتم الإعلان حتى الأن عن موعد انطلاق تبادل الأسرى.



سبق وأن نجحت صفقة تبادل هي الأكبر بين الجانبين منذ اندلاع الحرب، في تشرين الأول /أكتوبر عام 2020، رعتها الأمم المتحدة، شملت 1056 أسيرا، في اليمن الذي يشهد صراعا مسلحاً منذ أكثر من سبع سنوات.