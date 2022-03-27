أمير قطر ينقل رسالة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

نقل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يشارك في النسخة العشرين لمنتدى الدوحة الدولي، والمنعقد بالدوحة.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال، الذي أقامه الأمير القطري، اليوم، على شرف رؤساء الوفود المشاركة في هذا المنتدى.

وأشاد أمير قطر بالنجاح، الذي حققته زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة إلى الدوحة، منوّها بالأهمية الكبيرة التي يوليها الجانب القطري لمتابعة تنفيذ نتائج هذه الزيارة.

من جهته، بلغ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التحيات الأخوية للرئيس الجزائري وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب القطري الشقيق بمزيد من الرقي والازدهار.