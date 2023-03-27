عبد الظاهر السقا: احتساب النقاط نجاح كبير لنا بمنظومة فيوتشر

علق عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بشأن احتساب نقطتين للفريق في مباراته الأولى أمام اسكو كارا التوجولي.

وكان فريق أسكو كارا قد أشرك اللاعب كانجيفي تشوشوشي خلال مباراة فيوتشر رغم إيقافه، وهو ما يعتبر مخالف للقوانين الخاصة بـ كاف، وتمت معاقبة النادي باعتباره منسحبا من المباراة رقم (106) أمام فيوتشر، مع توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات تليفزيونية: «قدرنا نحقق الفوز في أول قضية ندخلها في الكاف، بعض الزملاء لنا في مصر أخبرونا بالمعلومة والخطأ، ونعمل على هذا الملف منذ حوالي شهر».

وأضاف: «كان هناك خطابات خلال الفترة الماضية بيننا وبين الكاف، وكنا نضغط لكي يكون هناك قرار».

وأوضح السقا: «كان الاتفاق مع علي ماهر والإدارة ان لا تعرف اللاعبين عن هذه القضية ليكونوا بكامل تركيزهم في المباريات».

وأتم: «احتساب النقاط نجاح كبير لنا بمنظومة فيوتشر».