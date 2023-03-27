أتاحت قناة اقرأ الفضائية لمتابعيها في جميع أنحاء العالم، مشاهدة البث المباشر وكل برامجها عبر منصتها الرقمية "تطبيق اقرأ"، وذلك عبر منصتي "GooglePlay" و"App Store"، بالإضافة للموقع الإلكتروني الخاص بها.

يأتي قرار تفعيل تطبيق إقرأ في إطار مواكبة للتطور ومن منطلق شعارها "للناس كافة"، وهو تطبيق مجاني، يوفر مزايا التصفح السهل والسريع مع جودة عالية في الصورة، وخصائص إضافية منها تخطي المقدمة والتحكم في عرض البرنامج، من حيث التوقف واستكمال المشاهدة.

تشمل المنصة برامج اقرأ الرمضانية عبر خيار "رمضان الخير"، إضافة إلى جميع قنوات اقرأ الفضائية واقرأ الدولية، قناة القرآن الكريم وقناة مناجاة كما يمكنهم مشاهدة أرشيف القناة من خلال مختارات 1 ومختارات 2.

وكانت القناة قد قررت إطلاق المنصة الرقمية بالتزامن مع إطلاق دورتها البرامجية رمضان 2023 "رمضان الخير" تماشيا مع خطتها لتطوير محتوى القناة والبرامج وجميع وسائل التواصل التابعة لها.