يعرض نادي سينما الأوبرا على مدار 50 دقيقة، 4 أفلام قصيرة بين الروائي والتسجيلي، في سهرة سينمائية خاصة، وذلك في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل بالمسرح.



تقام الأمسية في إطار الليالي الرمضانية التي تقدمها دار أوبرا القاهرة برئاسة الدكتور خالد داغر، وتتضمن عرض أفلام "رسالة إلى الله"، "بدلة وفستان"، "شغلانة رجالة"، "أنا مش كومبارس".



يشارك في بطولة الأفلام عدد من نجوم الفن، ومنهم سيمون ومحمد أبو داوود ولاشينة لاشين، وتقام ندوة عقب عرض الأفلام يشارك فيها الفنان محمد أبو داوود، والفنانة لاشينة لاشين، والمنتج الفني ليليان رمسيس، والمخرج روماني سعد، وتديرها الإعلامية هبة حمزة.



يذكر أن نادي السينما إعداد نورا غنيم، وإشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية.