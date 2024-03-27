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إصابة طفلين إثر حريق وحدة سكنية في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 1:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 1:08 م

شقيقان باختناق؛ إثر نشوب حريق داخل وحدة سكنية أمام محطة قطارات أبو كبير بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول كل من: محمد سعيد، 6 سنوات، وشقيقته مسك، سنة واحدة، مصابين بحالات اختناق.

تبين حدوث إصابة الطفلين إثر نشوب حريق داخل وحدة سكنية أمام محطة قطارات أبو كبير بمركز أبو كبير، فيما تم إسعاف الطفلين المصابين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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