تمديد اتفاقية تصدير الغاز الإيراني إلى العراق خمس سنوات

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أعلنت وزارة النفط الايرانية، اليوم الأربعاء، عن تمديد اتفاق تصدير الغاز إلى العراق خمس سنوات أخرى مع الأخذ في الاعتبار حزمة من أنواع الدفوعات.

وأضافت الوزارة، أن الاتفاق وقع اليوم الأربعاء، في بغداد من قبل مجيد جكيني المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية وزياد علي فاضل وزير الكهرباء العراقي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ونظرا إلى حاجة العراق للغاز الطبيعي للاستهلاك في محطات توليد الكهرباء، فإن المحادثات المتعلقة باتفاقية صادرات الغاز الإيراني إلى العراق بدأت من عام 2010 وتم توقيع اتفاق بهذا الخصوص مع العراق في 2013 في بغداد.

وتابع مجيد جكيني أن هناك تعاونا على مستوى عال بين البلدين في الوقت الحاضر، وأن الطرفين يرغبان بشكل كبير في تعزيز العلاقات بينهما.

وأوضح أن اتفاقية بيع الغاز لمحطات توليد الكهرباء في بغداد على وشك الانتهاء وأن الطرف العراقي يتابع تمديدها بجدية.

وأكد جكيني أن الجانب العراقي يبدي حرصا كبيرا على زيادة واردات الغاز من إيران في إطار الاتفاقات الحالية بين البلدين، موضحا أنه توجد البنية التحتية اللازمة لنقل المزيد من الغاز بما يلبي احتياجات العراق الحالية منه.

ويواجه العراق منذ سنوات مشاكل كبيرة في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية بسبب الحروب التي خاضها طوال السنوات الماضية، ومشاكل الفساد المالي.

وشرع العراق بتوقيع سلسلة اتفاقيات مع كل من الأردن والسعودية وتركيا وإيران ودول مجلس التعاون الخليجي لاستيراد الطاقة الكهربائية فضلا عن توقيع اتفاقيات أخرى مع شركات عالمية لبناء محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.