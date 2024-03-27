تريزيجيه يوجه رسالة للجماهير المصرية

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حرص محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، على توجيه رسالة للجماهير المصرية، بعد المؤازرة الكبيرة للمنتخب الوطني في بطولة كأس العاصمة الإدارية.

ونشر محمود تريزيجيه صورا للجماهير المصرية من مدرجات ستاد مصر، خلال مواجهة كرواتيا بنهائي كأس العاصمة، مصحوبة بتعليق:" شكرا لجمهورنا المصري العظيم".

وكان منتخب مصر قد تعرض لخسارة أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر بنتيجة 4-2، في المباراة التي شارك فيها تريزيجيه أساسيا قبل أن يتم استبداله في الشوط الثاني.

واستضافت مصر بطولة كأس عاصمة مصر في الفترة من 22 إلى 26 مارس الجاري بعد اعتذار الإمارات عن استضافة البطولة، والتي شهدت مشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا ومصر.