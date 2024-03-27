تايبيه تسجل ثاني حالة وفاة بسبب ما يشتبه أنه تفش لحالات تسمم غذائي

أصبح رجل في منتصف الستينيات من عمره، ثاني شخص، يتوفى بسبب تفش لما يشتبه لحالات تسمم غذائي، في أحد فروع مطعم "بولام كوبيتيام" الماليزي، في تايبيه، أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل، تناولوا العشاء هناك.



وتوفي الرجل، الذي تناول الطعام في المطعم النباتي، في 19 مارس، صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى "شين كونج وو هو-سون" التذكاري، بسبب فشل العديد من الأعضاء، بعد فشل جهود إفاقته، وفقا لما ذكره هونج تزو-جين، نائب مشرف المستشفى، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.



وذكر مفوض وزارة الصحة في تايبيه، تشين ين-يوان، أنه حتى الساعة العاشرة صباح اليوم، أدى تفشي التسمم الغذائي المشتبه به إلى إصابة ثمانية أشخاص على الأقل من زبائن المطعم، وطلبوا رعاية طبية الأسبوع الماضي، بعد ظهور أعراض، مثل الغثيان وآلام البطن والاسهال.



وتوفي اثنان من الأشخاص الثمانية، من بينهم الرجل، الذي توفي اليوم الأربعاء. والشخص الآخر، كان رجل في أواخر الثلاثينيات من عمره، زار المطعم في 22 مارس وتوفي بعد ذلك بيومين.



وأمر تشيانج وان-آن، عمدة تايبيه، اليوم الأربعاء بإغلاق جميع فروع مطعم "بولام كوبيتيام" في تايبيه، بينما يحقق المدعون في القضية.