 مقتل شخص في قصف جوي بقنابل لخاركيف شمال شرقي أوكرانيا - بوابة الشروق
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مقتل شخص في قصف جوي بقنابل لخاركيف شمال شرقي أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 8:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 8:54 م

تعرضت مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا لقصف جوي بقنابل شنته القوات الجوية الروسية اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، حسبما قال حاكم منطقة خاركيف إيهور تيريخوف على تطبيق تيليجرام.

وأوضح تيريخوف، أن 16 شخصا آخرين أصيبوا، كما تضررت عدة مباني تتألف من خمسة طوابق فضلا عن معهد لجراحات الطوارئ.

وذكرت الشرطة المحلية، أن هذه هي أول هجوم جوي يتم بإسقاط قنابل من طائرة روسية منذ العام الأول للحرب في 2022.

ونتيجة للهجمات الصاروخية الروسية اليومية، طالبت أوكرانيا مجددا حلفاءها بتزويدها بالمزيد من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني دمترو كوليبا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "أنظمة باتريوت يجب أن تتمركز هنا في أوكرانيا، لحماية أروح الناس الحقيقية وألا تبقى في أماكن يكون فيه التهديد الصاروخي صفر".

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