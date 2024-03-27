خروج مصابي حادث أتوبيس سفاجا والإبقاء على 4 حالات تحت الملاحظة

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أكد اللواء ياسر شعبان رئيس الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، خروج جميع مصابي حادث أتوبيس سفاجا بعد فحصهم والتأكد من سلامتهم، ويتبقى 4 مصابين اثنين في مستشفى سفاجا العام أحدهما في العناية المركزة والآخر تحت الملاحظة.

وجرى نقل أحد المصابين إلى مستشفى الغردقة العام؛ لخطورة حالته، وآخر توجه إلى أسيوط لإجراء عملية تجميل بسبب فقط أذنه.

وأشار مصدر طبي رفيع المستوى، إلى أن مستشفى سفاجا استقبل أمس 27 مصابا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أمام قرية أم الحويطات في سفاجا.

وأضاف المصدر، خروج جميع المصابين ولم يتقبل سوى 4 مصابين فقط 3 مازالوا في مستشفيات سفاجا والغردقة والمصاب الرابع تم نقله إلى أسيوط.

وأكد أنه عقب الحادث مباشرا تم توفير الطاقم الطبي، واستدعاء من في الراحة لعلاج المصابين.

ومن جانبه، أكد عمر محمد الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أنه عقب إبلاغنا عن الحادث تم توجيه لجنة إغاثة بإدارة سفاجا برئاسة مدير الإدارة محمود علي خليفة؛ لبحث الحالات وإعداد تقرير مفصل بالإصابات حتى نتمكن من تقديم المساعدات.

وأضاف الأمين، أن المساعدات تصرف طبقا لنوعية الإصابات المنصوص بالقرار الوزاري

433 لسنة 2022.

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي أمام قرية أم الحويطات.

وعلى الفور تم الدفع 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم رفع حالة الطوارئ بمستشفى سفاجا المركزي لاستقبال المصابين.

والأتوبيس كان قادما من مرسى علم متجها إلى دمنهور تابع لإحدى شركات نقل الركاب الخاصة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.