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الآلاف من المجريين يتظاهرون ضد رئيس الوزراء

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 11:21 ص

تظاهر الآلاف في بودابست مساء أمس الثلاثاء، ضد حكومة رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان.

وكانت اتهامات تلقى رشاوى والفساد التي لحقت بأعضاء من الحكومة هي سبب الاحتجاجات.

ودعا بيتر ماجيار، الزوج السابق لوزيرة العدل جوديت فارجا، لتنظيم المظاهرة.

ووصف أوربان " برئيس دولة المافيا".

وكان ماجيار قد نشر سابقا محادثة خاصة مسجلة مع زوجته السابقة، يتردد أنها تثبت أن حكومة أوربان حاولت إخفاء تورط انتال روجان رئيس ديوان مجلس الوزراء  في قضية فساد.

ويحقق مكتب الادعاء العام في قضية الفساد منذ عام 2021،  التي يتردد أن مسئولا بوزارة العدل برئاسة فارجا في ذلك الوقت تلقى مبالغ رشاوى كبيرة.

ويشار إلى أن فارجا كانت حليفة سياسية مقربة لأوربان.

وشغلت منصب وزيرة العدل حتى يونيو 2023.

وقدمت استقالتها من أجل قيادة حزب الاتحاد المدني المجري (فيدس) في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

واستقالت من هذا المنصب في بداية هذا العام في أعقاب فضيحة تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

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