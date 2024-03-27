السعودية ترحب مجددا بقرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

رحبت السعودية مجددا، الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن "المجلس نظر إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وما بذلته المملكة من جهود بالتعاون مع شركائها في المنطقة والعالم؛ لإيجاد حل للأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة"، مجدداً " الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك".

وتبني مجلس الأمن الدولي، أول أمس الإثنين، قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة في شهر رمضان "الذي بدأ قبل أسبوعين"، على أنّ "يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم"، ويدعو القرار أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وتم تبني القرار بأغلبية 14 صوتا مؤيّدا وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) عن التصويت.