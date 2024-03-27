كين يعود لتدريبات بايرن قبل مواجهة دورتموند

عاد النجم الإنجليزي هاري كين لتدريبات فريقه بايرن ميونخ بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، وسط آمال بلحاقه بمباراة الفريق المرتقبة ضد الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند، يوم السبت القادم في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم(بوندسليجا).

وأعلن بايرن اليوم الأربعاء أن كين كان حاضرا في أجزاء من الحصة التدريبية التي أجراها الفريق اليوم الأربعاء ، عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال فوز النادي البافاري 5 / 2 على دارمشتات في 16 مارس الحالي.

وغادر كين معسكر منتخب إنجلترا خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، ولم يتمكن من اللعب ضد منتخبي البرازيل وبلجيكا وديا.

وأحرز كين ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز بايرن 4 / صفر على دورتموند في المباراة الأولى التي جرت بين الفريقين على ملعب (سيجنال ايدونا بارك) في الخريف الماضي، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 31 هدفا.

ولا يريد بايرن وضيفه دورتموند، اللذان يبتعدان عن الصدارة حاليا، التفريط في أي نقاط خلال مباراتهما التي تجرى على ملعب (أليانز أرينا).

ويريد بايرن، صاحب المركز الثاني، أن يحافظ على حظوظه الضئيلة في التتويج باللقب للمرة الـ12 على التوالي، ولا يرغب في زيادة فارق النقاط العشر الذي يفصله الآن عن باير ليفركوزن (المتصدر)، الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في جميع المسابقات هذا الموسم، وذلك قبل 8 مراحل على نهاية المسابقة.

أما دورتموند، فيحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متفوقا بفارق نقطة على لايبزج، صاحب المركز الخامس.

ومازالت الشكوك تحوم بشأن مشاركة حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، الذي بلغ عامه الـ38 اليوم الأربعاء، ولاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش، في مواجهة دورتموند المرتقبة.

وأجرى الثنائي تدريبات فردية اليوم بعد غيابهما عن فوز منتخب ألمانيا على فرنسا وهولندا وديا في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتعرض نوير، الذي كان من المقرر أن يلعب مع المنتخب الألماني لأول مرة منذ كأس العالم 2022 بقطر، لشد في العضلة المقربة بمعسكر الفريق، ولم يتمكن بافلوفيتش من التواجد مع الفريق أيضا في الاستدعاء الأول له بسبب معاناته من التهاب اللوزتين.