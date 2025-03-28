أكد جمال العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك أن الأهلي سيعود لاستكمال بطولة الدوري العام هذا الموسم، مُشيرًا إلى أن الأبيض يحاول منح الحكام المصريين الثقة.

وقال جمال العدل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة إي تي سي: "في المؤتمر الصحفي أكدنا أن الحكام المصريين أضروا بالزمالك، لكننا لم نطلب حكامًا أجانب لمباراة القمة".

وأضاف: "نحن في الزمالك نحاول أن نمنح الثقة للحكام المصريين لأنهم ركنًا أساسيًا في قطاع الكرة المصرية".

وتابع: "الأهلي انسحب في الدوري أكثر من 10 مرات من قبل، ولم يتعرض لأي عقوبات، ولكنها أول مرة يتعرض لعقوبات هذا الموسم، والمجلس لم يكن يتوقع أن توقع عليه عقوبات، وعلى الأهلي أن يتقبل تلك العقوبات".

وأكمل: "أول مرة في حياتي أرى تنفيذ عقوبات على النادي الأهلي، لأن الأمر تكرر أكثر من مرة، ولذلك جماهير الأهلي غاضبة".

وأتم جمال العدل تصريحاته قائلًا: "نشكر الأهلي على الانسحاب، وكان الأمر في صالح الزمالك.. الدوري بدون الأهلي والزمالك ليس له معنى، والأهلي سيستكمل البطولة، فالأمر ليس بيده، لأن هناك دولة وأمن قومي، والأمر يتخطى فكرة مباراة كرة قدم".