على مدار ليالي شهر رمضان، نحتفي في جريدة الشروق بشخصيات أسعدتنا عبر الشاشة، من ممثلين ومطربين ومؤلفين ومخرجين، ممن تركوا بصمة في الذاكرة الفنية وأثروا الدراما الرمضانية بأعمالهم المميزة.

ومع اقتراب ختام هذه السلسلة، لا يمكن أن نغفل فنانة قديرة تميزت بأداء الأدوار الصعبة والمركبة، إنها سوسن بدر.

حضور متنوع في دراما رمضان

خلال مسيرتها الطويلة، شاركت سوسن بدر في أعمال متنوعة مع نجوم بارزين، وقدمت أدوارًا مختلفة للجمهور في رمضان، بدءًا من الدراما التاريخية والفلكلورية، مثل: الزيني بركات مع أحمد بدير، والأبطال مع محمد وفيق، والسيرة الهلالية مع جمال عبد الناصر، والحسن بن الهيثم، ورجل الأقدار مع نور الشريف.

كما تعاونت مع كبار صناع الدراما الرمضانية، مثل الكاتب أسامة أنور عكاشة في زيزينيا مع يحيى الفخراني (1997 و2000)، وأبو العلا 90 مع محمود مرسي (1996)، والكاتب محمد جلال عبد القوي في نصف ربيع الآخر مع يحيى الفخراني، وحديث الصباح والمساء، المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، والذي ضم نخبة من النجوم، منهم دلال عبد العزيز وعبلة كامل وليلى علوي وأحمد خليل ومحمود الجندي.

بصمتها مع نور الشريف

شكّلت سوسن بدر ثنائية ناجحة مع نور الشريف، حيث قدمت معه شخصيات بارزة، منها: بهية في العطار والسبع بنات (رمضان 2002)، وربطة بنت منبه في رجل الأقدار (2003)، وألفت في الدالي (2007 و2008 و2011)، وبدرة في الرحايا (2009)، حيث قدمت شخصية المرأة الصعيدية الشريرة ببراعة.

أم بدرجات مختلفة

برعت سوسن بدر في تقديم دور الأم بأساليب متجددة، حيث لعبت دور الأم القوية والمسيطرة مثل محروسة في الوالدة باشا (2013)، وهدى في طريقي (2015)، وفضة في يونس ولد فضة (2016). وفي المقابل، جسّدت الأم الطيبة البسيطة مثل سكينة في جراند أوتيل (2016)، وسهير في عايزة اتجوز (2011) مع هند صبري.

وفي رمضان 2016، تألقت في شخصيتين متناقضتين تمامًا: سكينة، الأم الطيبة في جراند أوتيل، وبدرية، الأم المعقدة والاستغلالية في يونس ولد فضة، مما أبرز قدرتها على التلون شكليًا وأدائيًا في نفس الموسم.

تألق مستمر في المواسم الحديثة

في المواسم الرمضانية الأخيرة، استمرت سوسن بدر في تقديم أعمال متميزة، حيث ظهرت في 2019 في زي الشمس، وفي 2020 في ونحب تاني ليه، وفي 2021 في بين السما والأرض مع هاني سلامة، وبنت السلطان مع روجينا.

أما في رمضان 2023، فشاركت في مسلسلين: جميلة مع ريهام حجاج، وبابا المجال مع مصطفى شعبان.

ثلاثة أعمال في رمضان 2025

في رمضان 2025، واصلت سوسن بدر نشاطها الفني، حيث قدمت ثلاثة مسلسلات: أثينا مع ريهام حجاج، الكابتن (كوميدي) مع أكرم حسني، وأهل الخطايا مع جمال سليمان.

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