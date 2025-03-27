الحوثي: قتيلان وإصابة شخصين إثر 4 غارات أمريكية على اليمن

أعلن إعلام حوثي، أن الطيران الحربي الأمريكي شن مساء الأربعاء، سلسلة غارات على جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي في خبر مقتضب على قناتها في تلجرام نقلا عن مراسلها: "عدوان أمريكي يستهدف بسلسلة غارات جنوب العاصمة".

كما أفادت بسقوط قتيلين وإصابة شخصين إثر 4 غارات أمريكية استهدفت مقلعا للأحجار في مديرية خولان شرقي العاصمة صنعاء، بحسب وكالة الأناضول التركية.

كما قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إن سلسلة غارات أميركية استهدفت مناطق بالناحيتين الشمالية والجنوبية في صنعاء.

وأوضحت وسائل الإعلام أن 3 غارات استهدفت منطقة جربان بمديرية سنحان، واستهدفت غارتان منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش وغارتان قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن عدوانا أمريكيا استهدف بسلسلة غارات جنوب العاصمة صنعاء، ومناطق في صعدة وعمران.

وتُعَد محافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية، كما يسيطر الحوثيون على عمران منذ عام 2014.

يوم 15 مارس الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن"، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

وحتى مساء الأربعاء، تم رصد نحو 100 غارة أمريكية على اليمن أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وتضامنا مع قطاع غزة في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات درون ، كما شنت هجمات على أهداف داخل إسرائيل وكذلك استهدفت قطعا عسكرية أمريكية في البحر.