الدفاع التركية: ننسق مع دمشق لدعم الجيش السوري وندرس إنشاء قاعدة تدريبية

كشفت مصادر من وزارة الدفاع التركية عن توافق إقليمي على تأسيس مركز عمليات مشترك في سوريا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وبحسب ما نشره «تلفزيون سوريا»، قالت المصادر في بيان صحفي: «في 9 مارس 2025، استضافت الأردن اجتماعاً على مستوى الوزراء، بمشاركة كل من تركيا والعراق وسوريا ولبنان».

وأضافت: «في هذا الاجتماع، توصّلت الدول الخمس المشاركة إلى اتفاق على تقديم الدعم لسوريا في مكافحتها للإرهاب، وعلى رأسه تنظيم داعش الإرهابي».

وأكدت المصادر أن «إنشاء مركز العمليات المشترك جاء استجابة لطلبات الحكومة السورية الجديدة، وبناءً على تفاهم تم التوصل إليه مع الدول المعنية»، مشيرة إلى «التوافق على هذه الخطوة، وتستمر الأعمال المتعلقة بها في الوقت الراهن».

وشددت وزارة الدفاع التركية على أن «الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتمكين الحكومة الجديدة من بسط سلطة الدولة على عموم البلاد، وتحقيق الاستقرار والأمن في سوريا، تمثل قضايا ذات أولوية قصوى بالنسبة لتركيا».

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن تركيا «تواصل تقييم إمكانية إنشاء قاعدة تدريبية في سوريا، تهدف إلى رفع قدرات الجيش السوري، بما يتماشى مع طلبات الحكومة السورية الجديدة».

وأكدت المصادر أن «جميع الأنشطة المنفذة في سوريا تُنسَّق مسبقاً مع الأطراف المعنية، وتُتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة».